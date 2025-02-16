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Зеленский: Я бы хотел, чтобы в приоритете для Трампа была Украина, а не Россия

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 18:49
Зеленский: Я бы хотел, чтобы в приоритете для Трампа была Украина, а не Россия
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы в приоритете для президента США Дональда Трампа была Украина, а не Россия.

Источник: Зеленский в интервью NBC News

Прямая речь: "Я бы очень хотел, чтобы Украина была в приоритете для Трампа, а не Россия. И я надеюсь, что мы важнее.

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Мы не такие большие, как Россия, но я считаю, что стратегически Украина важнее для Соединенных Штатов, потому что мы действительно партнеры, союзники и разделяем общие ценности".

Детали: На вопрос, верит ли он, что Трамп ведет переговоры добросовестно, Зеленский ответил: "Надеюсь. Надеюсь. Да, я на это рассчитываю. Я очень на это рассчитываю".

Он также предупредил, что никто, включая Трампа, не должен верить правителю РФ Владимиру Путину на слово.

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"Не доверяйте Путину. Не верьте только словам о прекращении огня", – сказал украинский президент, ссылаясь на собственный опыт приближения к мирному соглашению с Россией в 2019 году, которое развалилось.

На вопрос, что бы он сказал Путину, если бы они встретились для мирных переговоров, Зеленский назвал российского лидера "убийцей" и "террористом".

"Он убийца, и он никогда не изменится... И поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточно силы, чтобы вытолкнуть его. Поэтому я должен об этом говорить. Итак, наши союзники могут дать мне такую силу, чтобы вытолкнуть его", – сказал президент.

Он также заявил, что нет "ни одного лидера в мире, который действительно может заключить сделку с Путиным без нас".

Тем не менее, украинский лидер отдал Трампу заслугу в том, что он вызвал страх у Путина, что может привести к серьезным мирным переговорам между двумя странами.

Зеленский также отметил, что Украина никогда юридически не признает оккупированные территории российскими.

По его словам, в будущем Украина будет искать "хороший путь, дипломатический" путь возвращения территориальных потерь, но "люди – это самое важное на сегодня".

Зеленский также сказал, что все еще считает возможной победу Украины в войне в военном плане.

"Конечно, да. Но это много потерь... О, мы понимаем, сколько. Я думаю, что это слишком. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, это будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть", – заявил он.

ЗеленскийТрампРосcияПутин
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