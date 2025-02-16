У Нікополі росіяни вбили чоловіка, ще одного поранили

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще один мешканець постраждав.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

руйнування на Нікопольщині, фото ОВА

Пряма мова: "За день Нікопольщина пережила півтора десятка ворожих атак. По тамтешніх населених пунктах росіяни били артилерією. Скеровували на них дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА.

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На жаль, не минулося без втрат. У райцентрі через осколкове поранення загинув 52-річний чоловік. Ще один місцевий 74 років постраждав. У нього забій ноги, одужувати буде вдома".

Деталі: Лисак повідомив, що в Нікополі пошкоджено 2 підприємства, 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, 4 машини, гараж, газогони та електромережі.