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В Никополе россияне убили мужчину, еще одного ранили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 20:00
В Никополе россияне убили мужчину, еще одного ранили
разрушения в Никопольском районе, фото ОВА

В Никополе в результате вражеского обстрела погиб мужчина, еще один житель пострадал.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

разрушения в Никопольском районе, фото ОВА
разрушения в Никопольском районе, фото ОВА

Прямая речь: "За день Никопольщина пережила полтора десятка вражеских атак. По тамошним населенным пунктам россияне били артиллерией. Направляли на них дроны-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БПЛА.

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К сожалению, не обошлось без потерь. В райцентре из-за осколочного ранения погиб 52-летний мужчина. Еще один местный 74 лет пострадал. У него ушиб ноги, выздоравливать будет дома".

Детали: Лысак сообщил, что в Никополе повреждены 2 предприятия, 15 частных домов, 12 хозяйственных построек, 4 машины, гараж, газопроводы и электросети.

НикопольДнепропетровская областьвойна
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