The Guardian: У Парижі обговорять варіант вступу України в НАТО у разі порушення РФ перемир’я

За даними британського видання The Guardian, на зустрічі в понеділок у Парижі європейські лідери обговорять, зокрема, варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо Росія порушить режим припинення вогню у разі досягнення мирної угоди.

Джерело: публікація The Guardian у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Європейські дипломатичні джерела повідомили, що у саміті в понеділок, який пройде у другій половині дня, візьмуть участь лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президентка Європейської комісії, президент Європади та генеральний секретар НАТО.

Реклама:

За даними видання, на зустрічі обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, включно із нібито планом автоматичного набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення Росією режиму припинення вогню.

Пропозиція членства України в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню, пише видання, була висунута деякими американськими сенаторами і тепер має підтримку деяких європейських лідерів, в тому числі президента Фінляндії Александра Стубба.

Стубб висловив застереження щодо амбіцій Росії, заявивши, що не можна відкривати двері для російських фантазій про сфери впливу. У будь-яких переговорах Україні мають бути гарантовані "незалежність, суверенітет і територіальна цілісність", сказав він.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Спеціальний посланник США з питань України та Росії Кіт Келлог ознайомив європейських лідерів у Мюнхені з переговорною стратегією США, яку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав неортодоксальною і такою, що "дає надії".

Цього тижня на переговорах з росіянами США в Ер-Ріяді представлятимуть державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і спеціальний посланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.