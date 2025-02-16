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The Guardian: В Париже обсудят вариант вступления Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 20:14
The Guardian: В Париже обсудят вариант вступления Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия
Эмманюэль Макрон, фото Getty Images

По данным британского издания The Guardian, на встрече в понедельник в Париже европейские лидеры обсудят, в частности, вариант автоматического приобретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.

Источник: публикация The Guardian в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Европейские дипломатические источники сообщили, что в саммите в понедельник, который пройдет во второй половине дня, примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейской комиссии, президент Европады и генеральный секретарь НАТО.

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По данным издания, на встрече будут обсуждаться оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить Украине для обеспечения надежных гарантий безопасности, включая якобы план автоматического получения Украиной членства в НАТО в случае явного нарушения Россией режима прекращения огня.

Предложение членства Украины в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня, пишет издание, было выдвинуто некоторыми американскими сенаторами и теперь имеет поддержку некоторых европейских лидеров, в том числе президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб выразил предостережение относительно амбиций России, заявив, что нельзя открывать двери для российских фантазий о сферах влияния. В любых переговорах Украине должны быть гарантированы "независимость, суверенитет и территориальная целостность", сказал он.

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Что предшествовало: Кит Келлог, специальный посланник США по вопросам Украины и России, ознакомил европейских лидеров в Мюнхене с переговорной стратегией США, которую министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал неортодоксальной и "дающей надежды".

На этой неделе на переговорах с россиянами США в Эр-Рияде будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волц и специальный посланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

ЕвропаНАТОперемириеФранция
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