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Членство в ЄС, ракети і "як в Ізраїлю": Зеленський назвав гарантії безпеки, яких хоче Україна

Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 21:00
Членство в ЄС, ракети і як в Ізраїлю: Зеленський назвав гарантії безпеки, яких хоче Україна
Зеленський під час інтерв'ю NBC News, фото ОП

Президент Володимир Зеленський серед безпекових гарантій, яких потребує Україна від союзників, назвав велику кількість ракет, значну чисельність армії, інвестиції, вступ до ЄС і домовленості про захист від партнерів на зразок тих, які має Ізраїль.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю NBC News

Деталі: Зеленського запитали, яких саме гарантій безпеки Україна потребує від США, але його відповідь згодом торкнулася гарантій від інших союзників також.

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"Великий пакет ракет як превентивний крок. Ми не будемо використовувати їх перед якимось вторгненням. Але якщо вони це зроблять, ми це зробимо швидко (застосуємо ракети – ред.). Але вони будуть розміщені на нашій території, не так, як це було перед повномасштабним вторгненням, коли Білий дім наклав санкції і дав нам зброю після вторгнення", - сказав він.

Ще однією гарантією безпеки Зеленський назвав "велику армію", яка має бути порівнювана за чисельністю з армією РФ, якщо Україна не є членом НАТО.

"І це психологічно дуже важливо, бо це потужний сигнал, що Путін не піде, якщо розумітиме, що ми маємо таку саму за чисельністю армію", - вважає він.

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Також Зеленський зазначив, що Україна потребує інвестицій.

"Я думаю, Путін не буде атакувати ракетами виробництва, де ми є партнерами з Америкою", - сказав він.

Крім того, до безпекових гарантій президент відніс членство України в Євросоюзі.

"Європейський Союз дуже важливий, тому що це особливий ринок для нас. І ЄС дуже зацікавлений у наших продуктах. Ми маємо бути в однакових фінансових умовах з Європейським Союзом. Ми хочемо бути членом, ми поділяємо ті самі цінності, ми маємо таке саме законодавство. Це частина економічних безпекових гарантій для нас – бути негайно частиною ЄС, це також дуже важливо", - сказав він.

Пряма мова: "І ще що нам потрібно. Ми справді не знаємо, як це працює, але коли Іран атакував Ізраїль, то США, Франція, Велика Британія і інші хлопці, хоча Ізраїль не є членом НАТО… почали захищати ізраїльський народ від ракет Ірану. Ізраїль не в НАТО. Це означає, що він має конкретні безпекові гарантії від США, Франції, Великої Британії та інших союзників. Я вважаю, ми дуже цього потребуємо".

Зеленськийгарантії безпеки
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