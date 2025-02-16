Членство в ЄС, ракети і "як в Ізраїлю": Зеленський назвав гарантії безпеки, яких хоче Україна

Президент Володимир Зеленський серед безпекових гарантій, яких потребує Україна від союзників, назвав велику кількість ракет, значну чисельність армії, інвестиції, вступ до ЄС і домовленості про захист від партнерів на зразок тих, які має Ізраїль.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю NBC News

Деталі: Зеленського запитали, яких саме гарантій безпеки Україна потребує від США, але його відповідь згодом торкнулася гарантій від інших союзників також.

Реклама:

"Великий пакет ракет як превентивний крок. Ми не будемо використовувати їх перед якимось вторгненням. Але якщо вони це зроблять, ми це зробимо швидко (застосуємо ракети – ред.). Але вони будуть розміщені на нашій території, не так, як це було перед повномасштабним вторгненням, коли Білий дім наклав санкції і дав нам зброю після вторгнення", - сказав він.

Ще однією гарантією безпеки Зеленський назвав "велику армію", яка має бути порівнювана за чисельністю з армією РФ, якщо Україна не є членом НАТО.

"І це психологічно дуже важливо, бо це потужний сигнал, що Путін не піде, якщо розумітиме, що ми маємо таку саму за чисельністю армію", - вважає він.

РЕКЛАМА:

Також Зеленський зазначив, що Україна потребує інвестицій.

"Я думаю, Путін не буде атакувати ракетами виробництва, де ми є партнерами з Америкою", - сказав він.

Крім того, до безпекових гарантій президент відніс членство України в Євросоюзі.

"Європейський Союз дуже важливий, тому що це особливий ринок для нас. І ЄС дуже зацікавлений у наших продуктах. Ми маємо бути в однакових фінансових умовах з Європейським Союзом. Ми хочемо бути членом, ми поділяємо ті самі цінності, ми маємо таке саме законодавство. Це частина економічних безпекових гарантій для нас – бути негайно частиною ЄС, це також дуже важливо", - сказав він.

Пряма мова: "І ще що нам потрібно. Ми справді не знаємо, як це працює, але коли Іран атакував Ізраїль, то США, Франція, Велика Британія і інші хлопці, хоча Ізраїль не є членом НАТО… почали захищати ізраїльський народ від ракет Ірану. Ізраїль не в НАТО. Це означає, що він має конкретні безпекові гарантії від США, Франції, Великої Британії та інших союзників. Я вважаю, ми дуже цього потребуємо".