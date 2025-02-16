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Членство в ЕС, ракеты и "как у Израиля": Зеленский назвал гарантии безопасности, которых хочет Украина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 21:00
Членство в ЕС, ракеты и как у Израиля: Зеленский назвал гарантии безопасности, которых хочет Украина
Зеленский во время интервью NBC News, фото ОП

Президент Владимир Зеленский среди гарантий безопасности, в которых нуждается Украина от союзников, назвал большое количество ракет, значительную численность армии, инвестиции, вступление в ЕС и договоренности о защите от партнеров вроде тех, которые имеет Израиль.

Источник: Зеленский в интервью NBC News

Детали: Зеленского спросили, в каких именно гарантиях безопасности Украина нуждается от США, но его ответ впоследствии коснулся гарантий от других союзников также.

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"Большой пакет ракет как превентивный шаг. Мы не будем использовать их перед каким-то вторжением. Но если они это сделают, мы это сделаем быстро (применим ракеты – ред.). Но они будут размещены на нашей территории, не так, как это было перед полномасштабным вторжением, когда Белый дом наложил санкции и дал нам оружие после вторжения", – сказал он.

Еще одной гарантией безопасности Зеленский назвал "большую армию", которая должна быть сопоставима по численности с армией РФ, если Украина не является членом НАТО.

"И это психологически очень важно, потому что это мощный сигнал, что Путин не пойдет, если будет понимать, что мы имеем такую же по численности армию", – считает он.

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Также Зеленский отметил, что Украина нуждается в инвестициях.

"Я думаю, Путин не будет атаковать ракетами производства, где мы являемся партнерами с Америкой", – сказал он.

Кроме того, к гарантиям безопасности президент отнес членство Украины в Евросоюзе.

"Европейский Союз очень важен, потому что это особый рынок для нас. И ЕС очень заинтересован в наших продуктах. Мы должны быть в одинаковых финансовых условиях с Европейским Союзом. Мы хотим быть членом, мы разделяем те же ценности, мы имеем такое же законодательство. Это часть экономических гарантий безопасности для нас – быть немедленно частью ЕС, это также очень важно", – сказал он.

Прямая речь: "И еще что нам нужно. Мы действительно не знаем, как это работает, но когда Иран атаковал Израиль, то США, Франция, Великобритания и другие ребята, хотя Израиль не является членом НАТО... начали защищать израильский народ от ракет Ирана. Израиль не в НАТО. Это означает, что он имеет конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я считаю, мы очень в этом нуждаемся".

Зеленскийгарантии безопасности
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