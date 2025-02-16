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Держсекретар США: Представники Європи мають бути долучені до переговорів щодо України

Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 23:25
Держсекретар США: Представники Європи мають бути долучені до переговорів щодо України
Марко Рубіо, фото Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що і Україна, і представники Європи будуть долучені до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, коли він розпочнеться.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю CBS News

Пряма мова: "Ми повинні зрозуміти, що зараз немає ніякого процесу. Все, що ми маємо зараз – це дзвінок між Путіним і президентом Трампом, в якому обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту.

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Я припускаю, що будуть подальші розмови, щоб з'ясувати, як виглядатиме процес (переговорний – ред.), про який можна буде говорити, і тоді, можливо, ми зможемо почати ділитися більш детальною інформацією.

…Зрештою, настане момент – якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не дійшли до цього, але якщо це станеться, то Україна має бути долучена, тому що саме вони зазнали вторгнення, і європейці мають бути долучені, тому що вони також мають санкції проти Путіна і Росії, і вони також зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не там. Ми дійсно не готові, але сподіваємося, що будемо готові, тому що ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася".

Що передувало: 15 лютого спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог на "Українському ланчі" в рамках Мюнхенської безпекової конференції заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

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Келлог заявив, що він "реаліст", і хоча він не виступає принципово проти участі європейських політиків у переговорах – він не вважає за необхідне долучати переговорів тих, хто є "частиною проблеми".

Передісторія:

  • 13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.
  • Водночас президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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СШАЄвропапереговори
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