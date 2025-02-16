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Госсекретарь США: Представители Европы должны быть привлечены к переговорам по Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 23:25
Госсекретарь США: Представители Европы должны быть привлечены к переговорам по Украине
Марко Рубио, фото Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что и Украина, и представители Европы будут привлечены к переговорному процессу по завершению российско-украинской войны, когда он начнется.

Источник: Рубио в интервью CBS News

Прямая речь: "Мы должны понять, что сейчас нет никакого процесса. Все, что мы имеем сейчас – это звонок между Путиным и президентом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта.

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Я предполагаю, что будут дальнейшие разговоры, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс (переговорный – ред.), о котором можно будет говорить, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией.

...В конце концов, наступит момент – если это будут настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого, но если это произойдет, то Украина должна быть приобщена, потому что именно они подверглись вторжению, и европейцы должны быть приобщены, потому что они также имеют санкции против Путина и России, и они также внесли свой вклад в эти усилия. Мы просто еще не там. Мы действительно не готовы, но надеемся, что будем готовы, потому что мы все хотим, чтобы эта война закончилась".

Что предшествовало: 15 февраля специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог на "Украинском ланче" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

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Кэллог заявил, что он "реалист", и хотя он не выступает принципиально против участия европейских политиков в переговорах – он не считает необходимым привлекать к переговорам тех, кто является "частью проблемы".

Предыстория:

  • 13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.
  • В то же время президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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СШАЕвропапереговоры
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