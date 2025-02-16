Трамп вірить, що зможе зустрітися з Путіним "дуже скоро"

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить, що може зустрітися "дуже скоро" з правителем Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Джерело: Трамп у коментарі журналістам у неділю, передає Reuters

Деталі: За словами Трампа, він наполегливо працює над досягненням миру й вірить, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

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Його коментарі з'явилися в той час, коли Сполучені Штати і Росія готуються до перших переговорів у Саудівській Аравії найближчими днями.

Передісторія:

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

Водночас президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

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