Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп вірить, що зможе зустрітися з Путіним "дуже скоро"

Катерина ТищенкоНеділя, 16 лютого 2025, 23:55
Трамп вірить, що зможе зустрітися з Путіним дуже скоро
Трамп і Путін, ілюстративне фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить, що може зустрітися "дуже скоро" з правителем Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Джерело: Трамп у коментарі журналістам у неділю, передає Reuters

Деталі: За словами Трампа, він наполегливо працює над досягненням миру й вірить, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський хочуть припинити війну.

Реклама:

Його коментарі з'явилися в той час, коли Сполучені Штати і Росія готуються до перших переговорів у Саудівській Аравії найближчими днями.

Передісторія:

  • 13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.
  • Водночас президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".

Читайте також "Мир" з Україною без України: про що домовилися Трамп і Путін та що це змінює на практиці

ТрампПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення мирних угод
Президент назвав кількість загиблих українських військових
The Guardian: У Парижі обговорять варіант вступу України в НАТО у разі порушення РФ перемир’я
Порошенко назвав факти, які вказують на підготовку до виборів
"Укроборонпром" підписав меморандум із данськими зброярами Weibel Scientific
Розвідка Британії про бої під Покровськом: росіяни намагаються обрізати логістику і оточити місто
Усі новини...
Трамп
Адміністрація Трампа хоче до Великодня досягти припинення вогню в Україні – Bloomberg
Зеленський: Я б хотів, щоб у пріоритеті для Трампа була Україна, а не Росія
РФ і США в Саудівській Аравії готуватимуть зустріч Трампа і Путіна до кінця місяця – Bloomberg
Останні новини
01:48
Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення мирних угод
01:28
У Харкові пролунав вибух, росіяни атакують місто "Шахедами" – мер
00:50
У Києві та області працюють сили ППО по ворожих дронах
00:34
Трамп заявив, що Зеленський буде залучений до переговорів про припинення війни в Україні – ЗМІ
23:57
"Кременчук" розгромив київську "Крижинку" у чемпіонаті України з хокею
23:55
Трамп вірить, що зможе зустрітися з Путіним "дуже скоро"
23:25
Держсекретар США: Представники Європи мають бути долучені до переговорів щодо України
22:49
Генштаб: Найгарячіше в неділю – на Покровському й Новопавлівському напрямках
22:43
"Розвиток ринку більше стримує не війна, а брак кадрів": інтерв'ю із засновником книгарні на Хрещатику
22:20
У Мінрозвитку обіцяють прискорити темпи відбудови Бородянки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: