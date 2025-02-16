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Трамп верит, что сможет встретиться с Путиным "очень скоро"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 февраля 2025, 23:55
Трамп верит, что сможет встретиться с Путиным очень скоро
Трамп и Путин, иллюстративное фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит, что может встретиться "очень скоро" с правителем России Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Источник: Трамп в комментарии журналистам в воскресенье, передает Reuters

Детали: По словам Трампа, он упорно работает над достижением мира и верит, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят прекратить войну.

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Его комментарии появились в то время, когда Соединенные Штаты и Россия готовятся к первым переговорам в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Предыстория:

  • 13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.
  • В то же время президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".

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ТрампПутин
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