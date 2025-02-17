У Києві та області працюють сили ППО по ворожих дронах

У ніч проти 17 лютого у Києві та області працювали сили ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: керівник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, КОВА

Деталі: О 00:36 Ткаченко повідомив, що у столиці працює ППО по ворожих БпЛА.

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Пізніше Кличко зазначив, що сили ППО працюють "на Оболоні та на лівому березі столиці".

Також у КОВА інформували, що "у повітряному просторі (Київської області – ред.) зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".