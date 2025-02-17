В Киеве и области работают силы ПВО по вражеским дронам
Понедельник, 17 февраля 2025, 00:50
В ночь на 17 февраля в Киеве и области работали силы ПВО по вражеским беспилотникам.
Источник: руководитель КГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, КОВА
Детали: В 00:36 Ткаченко сообщил, что в столице работает ПВО по вражеским БпЛА.
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Позже Кличко отметил, что силы ПВО работают "на Оболони и на левом берегу столицы".
Также в КОВА информировали, что "в воздушном пространстве (Киевской области – ред.) зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".