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В Киеве и области работают силы ПВО по вражеским дронам

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 00:50
В Киеве и области работают силы ПВО по вражеским дронам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 17 февраля в Киеве и области работали силы ПВО по вражеским беспилотникам.

Источник: руководитель КГВА Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, КОВА

Детали: В 00:36 Ткаченко сообщил, что в столице работает ПВО по вражеским БпЛА.

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Позже Кличко отметил, что силы ПВО работают "на Оболони и на левом берегу столицы".

Также в КОВА информировали, что "в воздушном пространстве (Киевской области – ред.) зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

КиевКиевская областьПВОбеспилотники
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