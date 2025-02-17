Росіяни атакували Харків "Шахедами", є пошкодження – мер

У ніч проти 17 лютого в Харкові пролунав вибух, мер міста Ігор Терехов у повідомив про атаку ворожих "Шахедів" на місто.

Джерело: Терехов у соцмережах

Пряма мова Терехова: "У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БПЛА типу "Шахед" був атакований Салтівський район міста. Деталі зʼясовуємо".

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Оновлено: Пізніше Терехов повідомив, що в Холодногірському районі Харкова зафіксоване влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" на території приватного домоволодіння, пошкоджений житловий будинок.

Пряма мова Терехова: "У Салтівському районі, за попередньою інформацією, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз – без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється.

У Холодногірському районі вже три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес".