Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни атакували Харків "Шахедами", є пошкодження – мер

Ольга Глущенко Понеділок, 17 лютого 2025, 01:28
Росіяни атакували Харків Шахедами, є пошкодження – мер
вибух, ілюстративне фото з соцмереж

У ніч проти 17 лютого в Харкові пролунав вибух, мер міста Ігор Терехов у повідомив про атаку ворожих "Шахедів" на місто.

Джерело: Терехов у соцмережах

Пряма мова Терехова: "У Харкові пролунав вибух. Попередньо, БПЛА типу "Шахед" був атакований Салтівський район міста. Деталі зʼясовуємо".

Реклама:

Оновлено: Пізніше Терехов повідомив, що в Холодногірському районі Харкова зафіксоване влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" на території приватного домоволодіння, пошкоджений житловий будинок.

Пряма мова Терехова: "У Салтівському районі, за попередньою інформацією, удар прийшовся неподалік адмінбудівлі. Станом на зараз – без постраждалих. В адмінбудівлі та прилеглих будинках подекуди вибиті шибки. Ситуація уточнюється.

У Холодногірському районі вже три людини звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес".

ХарківвибухШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення мирних угод
Президент назвав кількість загиблих українських військових
The Guardian: У Парижі обговорять варіант вступу України в НАТО у разі порушення РФ перемир’я
Порошенко назвав факти, які вказують на підготовку до виборів
"Укроборонпром" підписав меморандум із данськими зброярами Weibel Scientific
Розвідка Британії про бої під Покровськом: росіяни намагаються обрізати логістику і оточити місто
Усі новини...
Харків
У Харківському ТЦК чоловік з ножем поранив військового
СБУ: Психотерапевт і диякон УПЦ МП зливали ворогу інформацію про ЗСУ
У Харкові російський БПЛА атакував район щільної житлової забудови
Останні новини
03:06
Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї Росії – соцмережі
02:38
оновленоУ Запорізькій області пролунали вибухи – Федоров
01:48
Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення мирних угод
01:28
оновленоРосіяни атакували Харків "Шахедами", є пошкодження – мер
00:50
У Києві та області працюють сили ППО по ворожих дронах
00:34
Трамп заявив, що Зеленський буде залучений до переговорів про припинення війни в Україні – ЗМІ
23:57
"Кременчук" розгромив київську "Крижинку" у чемпіонаті України з хокею
23:55
Трамп вірить, що зможе зустрітися з Путіним "дуже скоро"
23:25
Держсекретар США: Представники Європи мають бути долучені до переговорів щодо України
22:49
Генштаб: Найгарячіше в неділю – на Покровському й Новопавлівському напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: