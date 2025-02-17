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Россияне атаковали Харьков "Шахедами", есть повреждения – мэр

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 01:28
Россияне атаковали Харьков Шахедами, есть повреждения – мэр
взрыв, иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 17 февраля в Харькове прогремел взрыв, мэр города Игорь Терехов в сообщил об атаке вражеских "Шахедов" на город.

Источник: Терехов в соцсетях

Прямая речь Терехова: "В Харькове прогремел взрыв. Предварительно, БПЛА типа "Шахед" был атакован Салтовский район города. Детали выясняем".

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Обновлено: Позже Терехов сообщил, что в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА типа "Шахед" на территории частного домовладения, поврежден жилой дом.

Прямая речь Терехова: "В Салтовском районе, по предварительной информации, удар пришелся неподалеку админздания. По состоянию на сейчас – без пострадавших. В админздании и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется.

В Холодногорском районе уже три человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс".

ХарьковвзрывШахед
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