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Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї Росії – соцмережі

Ольга Глущенко Понеділок, 17 лютого 2025, 03:06
Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї Росії – соцмережі
скриншот

За повідомленнями російських пабліків, безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Джерело: російські Тelegram-канали SHOT, Mash, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв

Деталі: У соцмережах повідомили, що у Краснодарському краї в ніч проти 17 лютого було чути серію гучних вибухів.

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Російські пабліки повідомили, що уламки нібито збитого безпілотника впали неподалік від місцевого НПЗ, почалося загоряння.

Пізніше Кондратьєв повідомив про начебто "масовану атаку" дронів на регіон, проте в його повідомленні не було згадок про Ільський НПЗ.

безпілотникиРосія
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