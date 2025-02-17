Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї Росії – соцмережі

За повідомленнями російських пабліків, безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.

Джерело: російські Тelegram-канали SHOT, Mash, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв

Деталі: У соцмережах повідомили, що у Краснодарському краї в ніч проти 17 лютого було чути серію гучних вибухів.

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Російські пабліки повідомили, що уламки нібито збитого безпілотника впали неподалік від місцевого НПЗ, почалося загоряння.

Пізніше Кондратьєв повідомив про начебто "масовану атаку" дронів на регіон, проте в його повідомленні не було згадок про Ільський НПЗ.