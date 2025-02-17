Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае России – соцсети

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 03:06
Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае России – соцсети
скриншот

По сообщениям российских пабликов, беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае России.

Источник: российские Тelegram-каналы SHOT, Mash, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Детали: В соцсетях сообщили, что в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля была слышна серия громких взрывов.

Реклама:

Российские паблики сообщили, что обломки якобы сбитого беспилотника упали неподалеку от местного НПЗ, началось возгорание.

Позже Кондратьев сообщил о якобы "массированной атаке" дронов на регион, однако в его сообщении не было упоминаний об Ильском НПЗ.

беспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения мирных соглашений
Президент назвал количество погибших украинских военных
The Guardian: В Париже обсудят вариант вступления Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия
Порошенко назвал факты, которые указывают на подготовку к выборам
"Укроборонпром" подписал меморандум с датскими оружейниками Weibel Scientific
Разведка Британии о боях под Покровском: россияне пытаются обрезать логистику и окружить город
Все новости...
беспилотники
В Запорожской области прогремели взрывы – Федоров
В Киеве и области работают силы ПВО по вражеским дронам
Зеленский об ударе по Николаеву: Так не делают те, кто готовится к переговорам
Последние новости
03:06
Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае России – соцсети
02:38
ОбновленоВ Запорожской области прогремели взрывы – Федоров
01:48
Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения мирных соглашений
01:28
ОбновленоРоссияне атаковали Харьков "Шахедами", есть повреждения – мэр
00:50
В Киеве и области работают силы ПВО по вражеским дронам
00:34
Трамп заявил, что Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны в Украине – СМИ
23:57
"Кременчуг" разгромил "Крыжинку" в чемпионате Украины по хоккею
23:55
Трамп верит, что сможет встретиться с Путиным "очень скоро"
23:25
Госсекретарь США: Представители Европы должны быть привлечены к переговорам по Украине
22:49
Генштаб: Горячее всего в воскресенье – на Покровском и Новопавловском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: