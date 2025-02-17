Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае России – соцсети

По сообщениям российских пабликов, беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае России.

Источник: российские Тelegram-каналы SHOT, Mash, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Детали: В соцсетях сообщили, что в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля была слышна серия громких взрывов.

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Российские паблики сообщили, что обломки якобы сбитого беспилотника упали неподалеку от местного НПЗ, началось возгорание.

Позже Кондратьев сообщил о якобы "массированной атаке" дронов на регион, однако в его сообщении не было упоминаний об Ильском НПЗ.