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У Росії заявили про атаку 90 безпілотників

Ольга Глущенко Понеділок, 17 лютого 2025, 06:32
У Росії заявили про атаку 90 безпілотників
безпілотник, фото ілюстративне з сайту Укрінформ

У Міноборони Росії заявили, що минулої ночі їхня ППО нібито знешкодила 90 безпілотників і керовану ракету "Нептун-МД".

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 90 українських безпілотних літальних апаратів".

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Деталі: У російському відомстві стверджують, що 38 БпЛА нібито були збиті над акваторією Азовського моря.

Ще 24 – над Краснодарським краєм, 15 – над окупованим Кримом, 7 – над акваторією Чорного моря.

Крім того, йдеться в повідомлення Міноборони РФ, по 2 безпілотники нібито знищено над територіями Курської та Ростовської областей і по одному БпЛА – над територіями Брянської та Бєлгородської області.

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Дослівно МО РФ: "Також знищено керовану ракету "Нептун-МД" над акваторією Азовського моря".

Росіябезпілотникиракетний удар
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