В России заявили об атаке 90 беспилотников
В Минобороны России заявили, что минувшей ночью их ПВО якобы обезвредила 90 беспилотников и управляемую ракету "Нептун-МД".
Источник: МО РФ
Дословно МО РФ: "За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов".
Детали: В российском ведомстве утверждают, что 38 БпЛА якобы были сбиты над акваторией Азовского моря.
Еще 24 – над Краснодарским краем, 15 – над оккупированным Крымом, 7 – над акваторией Черного моря.
Кроме того, говорится в сообщении Минобороны РФ, по 2 беспилотника якобы уничтожено над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА – над территориями Брянской и Белгородской области.
Дословно МО РФ: "Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря".