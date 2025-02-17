Втрати РФ за добу: 1 530 солдатів та 52 ББМ
Понеділок, 17 лютого 2025, 07:12
Сили оборони за минулу добу знешкодили ще 1 530 окупантів, 52 ББМ та 37 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 859 920 (+1 530) осіб,
- танків – 10 089 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 21 063 (+52) од,
- артилерійських систем – 23 222 (+37) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 505 (+128),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 605 (+149) од,
- спеціальної техніки – 3 750 (+1) од.
Дані уточнюються.