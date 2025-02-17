Потери РФ за сутки: 1 530 солдат и 52 ББМ
Понедельник, 17 февраля 2025, 07:12
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 530 оккупантов, 52 ББМ и 37 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 859 920 (+1 530) человек,
- танков – 10 089 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 21 063 (+52) ед,
- артиллерийских систем – 23 222 (+37) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 505 (+128),
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 605 (+149) ед,
- специальной техники – 3 750 (+1) ед.
Данные уточняются.