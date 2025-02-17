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У Сумах російський дрон влучив в СТО, у Харкові через атаку пошкоджено 15 будинків

Ірина БалачукПонеділок, 17 лютого 2025, 07:54
У Сумах російський дрон влучив в СТО, у Харкові через атаку пошкоджено 15 будинків
Наслідки російських ударів по Сумщині. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 17 лютого російський ударний безпілотник влучив у будівлю СТО у Сумах, минулося без жертв, але постраждала будівля і машини, у Харкові внаслідок дронової атаки пошкоджено житлові будинки у 2 районах.

Джерело: Сумська ОВА та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно Сумська ОВА: "Вночі в Сумах внаслідок влучання ворожого ударного БПЛА пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, які знаходились там. Травмованих людей нема".

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Деталі: За словами Синєгубова, у Холодногірському районі Харкова внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника Герань-2 пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків, 3 жінки отримали гостру реакцію на стрес.

У Салтівському районі внаслідок удару дрона пошкоджено скління будинку, але минулося без постраждалих.

СумиХарківбезпілотники
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