В Сумах российский дрон попал в СТО, в Харькове из-за атаки повреждены 15 домов

Последствия российских ударов по Сумской области. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 17 февраля российский ударный беспилотник попал в здание СТО в Сумах, обошлось без жертв, но пострадало здание и машины, в Харькове в результате дроновой атаки повреждены жилые дома в 2 районах.

Источник: Сумская ОВА и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно Сумская ОВА: "Ночью в Сумах в результате попадания вражеского ударного БПЛА повреждено помещение СТО и автомобили, которые находились там. Травмированных людей нет".

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Детали: По словам Синегубова, в Холодногорском районе Харькова в результате падения обломков вражеского беспилотника Герань-2 повреждено хозяйственное сооружение и остекление 14 частных домов, 3 женщины получили острую реакцию на стресс.

В Салтовском районе в результате удара дрона повреждено остекление дома, но обошлось без пострадавших.