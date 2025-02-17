Росіяни штурмують Покровськ: майже третина всіх боїв на фронті за добу відбулася там – Генштаб

За добу на фронті відбулось 129 бойових зіткнень, найчастіше армія РФ атакувала на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник (протягом 16 лютого – ред.) завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 95 авіаційних ударів, застосував 5 ракет та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 124 –із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2932 дрони-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку минулої доби українські війська успішно відбили 2 атаки росіян біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку сталося 16 боїв поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили 13 атак ворога. Російські війська зосереджували основні зусилля в районах Новосергіївки, Новоєгорівки, Новоплатонівки, Новолюбівки, Нового, Новомихайлівки, Ямполівки, Колодязів та Дронівки.

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На Сіверському напрямку, біля Григорівки, українські військові відбили 1 атаку росіян.

На Краматорському напрямку окупанти 8 разів намагалися прорвати оборону поблизу Часового Яру та Васюківки, але українські воїни зупинили всі спроби.

На Торецькому напрямку ворог також 8 разів намагався просунутися вперед у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники минулої доби відбили 40 атак. Найбільшу активність росіяни проявляли неподалік Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Піщаного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Олексіївки, Андріївки, Дачного та Улаклів.

Сили оборони стримують ворога на Новопавлівському напрямку. Російські війська 18 разів атакували українські позиції в районах Костянтинополя, Бурлацького, Новоочеретуватого та Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 6 штурмів українських позицій у районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби активних дій з боку противника не було.

На Курському напрямку Сили оборони продовжують операцію, а ворог 9 разів штурмував українські позиції, завдав 51 авіаудару, скинув 80 КАБ та здійснив 495 обстрілів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано.