Россияне штурмуют Покровск: почти треть всех боев на фронте за сутки произошла там – Генштаб

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений, чаще всего армия РФ атаковала на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник (в течение 16 февраля – ред.) нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 95 авиационных ударов, применил 5 ракет и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, из них 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2932 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении за прошедшие сутки украинские войска успешно отбили 2 атаки россиян у Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боев вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские защитники остановили 13 атак врага. Российские войска сосредотачивали основные усилия в районах Новосергиевки, Новоегоровки, Новоплатоновки, Новолюбовки, Нового, Новомихайловки, Ямполовки, Колодязов и Дроновки.

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На Северском направлении, возле Григорьевки, украинские военные отбили 1 атаку россиян.

На Краматорском направлении оккупанты 8 раз пытались прорвать оборону вблизи Часового Яра и Васюковки, но украинские воины остановили все попытки.

На Торецком направлении враг также 8 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили 40 атак. Наибольшую активность россияне проявляли неподалеку Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Песчаного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Алексеевки, Андреевки, Дачного и Улаклов.

Силы обороны сдерживают врага на Новопавловском направлении. Российские войска 18 раз атаковали украинские позиции в районах Константинополя, Бурлацкого, Новоочеретоватого и Новоселки.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 6 штурмов украинских позиций в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки активных действий со стороны противника не было.

На Курском направлении Силы обороны продолжают операцию, а враг 9 раз штурмовал украинские позиции, нанес 51 авиаудар, сбросил 80 КАБ и совершил 495 обстрелов, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.