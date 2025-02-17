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Війна 2025

Окупанти обстріляли Марганець: 4 постраждалих, пошкоджено підприємства і будинки

Ірина БалачукПонеділок, 17 лютого 2025, 08:28
Окупанти обстріляли Марганець: 4 постраждалих, пошкоджено підприємства і будинки
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські війська вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині з артилерії, внаслідок чого постраждали 4 мирні мешканці, пошкоджено підприємства, житлові будинки, адмінбудівлю, магазини та ЛЕП.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telelgram

Пряма мова очільника області: "Від вечора агресор кілька разів бив по місту артилерією. Постраждали четверо людей. 64-річна жінка. І чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали". 

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Фото з Telegram СЕргія Лисака 

Деталі: За словами Лисака, понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе, юридичний центр. Також пошкоджено 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні, господарську споруду, гараж, авто та лінію електропередач.

 
Фото з Telegram СЕргія Лисака 

Били загарбники і по селах в Марганецькій та Мирівській громадах, але минулося без постраждалих. 

 
Фото з Telegram СЕргія Лисака 

Уночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 2 БпЛА.

Дніпропетровська областьобстріл
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