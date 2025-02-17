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Оккупанты обстреляли Марганец: 4 пострадавших, повреждены предприятия и дома

Ирина БалачукПонедельник, 17 февраля 2025, 08:28
Оккупанты обстреляли Марганец: 4 пострадавших, повреждены предприятия и дома
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские войска ударили по Марганцу на Днепропетровщине из артиллерии, в результате чего пострадали 4 мирных жителя, повреждены предприятия, жилые дома, админздание, магазины и ЛЭП.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telelgram

Прямая речь главы области: "С вечера агрессор несколько раз бил по городу артиллерией. Пострадали четыре человека. 64-летняя женщина. И мужчины 22, 26 и 54 лет. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести. Произошел пожар, который спасатели оперативно укротили". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По словам Лысака, повреждены учебное заведение, админздание, промышленное и коммунальное предприятия, 8 магазинов, кафе, юридический центр. Также повреждены 8 многоквартирных домов и 4 частных, хозяйственная постройка, гараж, авто и линия электропередач. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Били захватчики и по селам в Марганецкой и Мировской общинах, но обошлось без пострадавших. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Ночью подразделения ВК "Восток" уничтожили над областью 2 БпЛА.

Днепропетровская областьобстрел
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