Росіяни атакували дронами Київщину: горіли виробничий цех і склади, пошкоджені будинки

Уночі 17 лютого російські війська атакували безпілотниками Київську область, внаслідок чого вирували пожежі та пошкоджено будинки у 4 районах.

Джерело: тво голови ОВА Микола Калашник у Telegram

Пряма мова очільника області: "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.



На жаль, унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці".

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Фото ДСНС

Деталі: За словами Калашника, пошкодження зафіксували у чотирьох районах області.

Фото ДСНС

Зокрема, в Обухівському пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, у Вишгородському районі внаслідок атаки горіло приміщення виробничого цеху, пожежу уже загасили.

Фото ДСНС

У ⁠Фастівському районі горіло складське приміщення (пожежу ліквідували) та у ⁠Бориспільському пошкоджено приватний будинок.

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