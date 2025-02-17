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Росіяни атакували дронами Київщину: горіли виробничий цех і склади, пошкоджені будинки

Ірина БалачукПонеділок, 17 лютого 2025, 09:02
Росіяни атакували дронами Київщину: горіли виробничий цех і склади, пошкоджені будинки
ФОТО ДСНС

Уночі 17 лютого російські війська атакували безпілотниками Київську область, внаслідок чого вирували пожежі та пошкоджено будинки у 4 районах.

Джерело: тво голови ОВА Микола Калашник у Telegram

Пряма мова очільника області: "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

На жаль, унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці". 

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Фото ДСНС

Деталі: За словами Калашника, пошкодження зафіксували у чотирьох районах області. 

 
Фото ДСНС

Зокрема, в Обухівському пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, у Вишгородському районі внаслідок атаки горіло приміщення виробничого цеху, пожежу уже загасили. 

 
Фото ДСНС

У ⁠Фастівському районі горіло складське приміщення (пожежу ліквідували) та у ⁠Бориспільському пошкоджено приватний будинок. 

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Фото ДСНС

Київська областьбезпілотникивійна
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