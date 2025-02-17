Росіяни атакували дронами Київщину: горіли виробничий цех і склади, пошкоджені будинки
Уночі 17 лютого російські війська атакували безпілотниками Київську область, внаслідок чого вирували пожежі та пошкоджено будинки у 4 районах.
Джерело: тво голови ОВА Микола Калашник у Telegram
Пряма мова очільника області: "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
На жаль, унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці".
Деталі: За словами Калашника, пошкодження зафіксували у чотирьох районах області.
Зокрема, в Обухівському пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі, у Вишгородському районі внаслідок атаки горіло приміщення виробничого цеху, пожежу уже загасили.
У Фастівському районі горіло складське приміщення (пожежу ліквідували) та у Бориспільському пошкоджено приватний будинок.