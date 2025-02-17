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Россияне атаковали дронами Киевскую область: горели производственный цех и склады, повреждены дома

Ирина БалачукПонедельник, 17 февраля 2025, 09:02
Россияне атаковали дронами Киевскую область: горели производственный цех и склады, повреждены дома
ФОТО ГСЧС

Ночью 17 февраля российские войска атаковали беспилотниками Киевскую область, в результате чего бушевали пожары и повреждены дома в 4 районах.

Источник: врио главы ОВА Николай Калашник в Telegram

Прямая речь главы области: "В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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К сожалению, в результате атаки в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 2003 года рождения получил травму руки. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте".

 
ФОТО ГСЧС

Детали: По словам Калашника, повреждения зафиксировали в четырех районах области. 

 
ФОТО ГСЧС

В частности, в Обуховском повреждены три частных дома и два автомобиля, в Вышгородском районе в результате атаки горело помещение производственного цеха, пожар уже потушили. 

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ФОТО ГСЧС

В Фастовском районе горело складское помещение (пожар ликвидировали) и в Бориспольском поврежден частный дом. 

 
ФОТО ГСЧС

Киевская областьбеспилотникивойна
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