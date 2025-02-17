ССО знищили 23 окупантів у тилу ворога

Сили спецоперацій ЗСУ знищили 23 окупанта під час зачистки промислової будівлі в тилу ворога.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що в ході аеророзвідки на одному з напрямків (який не розкривається -ред.), оператори БПЛА 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства.

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Тактична група оперативно висунулася до обʼєкта, зайнятого ворогом та провела зачистку приміщення. Воїни ССО утримували позиції протягом двох діб.

Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа, тож рупа операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Humvee.

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Вказано, що в результаті блискавично виконаного завдання, операторами ССО знищено 23-х окупантів: 10 у будівлі та 13 довкола неї.

З боку спецпризначенців – без втрат.