ССО уничтожили 23 оккупанта в тылу врага

Силы спецопераций ВСУ уничтожили 23 оккупанта во время зачистки промышленного здания в тылу врага.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что в ходе аэроразведки на одном из направлений (которое не раскрывается -ред.), операторы БПЛА 3-го полка Сил специальных операций обнаружили скопление врага в одном из зданий промышленного предприятия.

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Тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту, занятому врагом и провела зачистку помещения. Воины ССО удерживали позиции в течение двух суток.

В результате интенсивных боевых действий на территории вспыхнул пожар, поэтому группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee.

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Указано, что в результате молниеносно выполненного задания, операторами ССО уничтожено 23-х оккупантов: 10 в здании и 13 вокруг него.

Со стороны спецназовцев - без потерь.