У Кремлі заявили, що на зустріч із представниками США полетять Лавров і Ушаков
Від Росії на зустріч із представниками США в Саудівській Аравії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.
Джерело: російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Сьогодні (17 лютого – ред.) в Ер-Ріяд за дорученням Путіна вилітають міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков. Очікується, що у вівторок вони проведуть зустріч з американськими візаві".
Деталі: За словами прессекретаря Путіна, ця зустріч буде присвячена "насамперед відновленню всього комплексу російсько-американських відносин".
"Також вона буде присвячена підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання (так росіяни кажуть про свою неспровоковану агресію проти України – ред.) та організацію зустрічі двох президентів", – підсумував Пєсков.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо 17 лютого вже прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.
- За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться 18 лютого.
- Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.
- Раніше Bloomberg повідомляв, що лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.