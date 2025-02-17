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Війна 2025

У Кремлі заявили, що на зустріч із представниками США полетять Лавров і Ушаков

Ірина БалачукПонеділок, 17 лютого 2025, 12:03
У Кремлі заявили, що на зустріч із представниками США полетять Лавров і Ушаков
Глава МЗС Росії Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков. Фото РИА Новости

Від Росії на зустріч із представниками США в Саудівській Аравії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Сьогодні (17 лютого – ред.) в Ер-Ріяд за дорученням Путіна вилітають міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков. Очікується, що у вівторок вони проведуть зустріч з американськими візаві".

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Деталі: За словами прессекретаря Путіна, ця зустріч буде присвячена "насамперед відновленню всього комплексу російсько-американських відносин".

"Також вона буде присвячена підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання (так росіяни кажуть про свою неспровоковану агресію проти України – ред.) та організацію зустрічі двох президентів", – підсумував Пєсков.

Передісторія:

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РосіяСШАСаудівська Аравія
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