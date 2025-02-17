От России на встречу с представителями США в Саудовской Аравии полетят глава МИД Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Источник: российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Сегодня (17 февраля – ред.) в Эр-Рияд по поручению Путина вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник они проведут встречу с американскими визави".

Реклама:

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, эта встреча будет посвящена "прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений".

"Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию (так россияне говорят о своей неспровоцированной агрессии против Украины – ред.) и организацию встречи двух президентов", – подытожил Песков.

Предыстория: