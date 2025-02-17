В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
От России на встречу с представителями США в Саудовской Аравии полетят глава МИД Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Источник: российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: "Сегодня (17 февраля – ред.) в Эр-Рияд по поручению Путина вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник они проведут встречу с американскими визави".
Детали: По словам пресс-секретаря Путина, эта встреча будет посвящена "прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений".
"Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию (так россияне говорят о своей неспровоцированной агрессии против Украины – ред.) и организацию встречи двух президентов", – подытожил Песков.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио 17 февраля уже прибыл в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине.
- По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится 18 февраля.
- Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.
- Ранее Bloomberg сообщал, что лидер России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров на высоком уровне для взаимодействия с представителями президента США, который добивается заключения соглашения о прекращении войны России в Украине.