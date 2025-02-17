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Війна 2025

Швеція готова стати частиною миротворчих сил в Україні – підтвердження прем’єра

Ірина КутєлєваПонеділок, 17 лютого 2025, 12:21
Швеція готова стати частиною миротворчих сил в Україні – підтвердження прем’єра
Ульф Крістерссон. фото Getty Images

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі миротворчих сил "абсолютно можлива".

Джерело: Крістерссон у коментарі Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Заява міністра перегукується зі словами глави МЗС Швеції Марії Мальмер Стенергард, яка також не виключила направлення військ в Україну у складі будь-якої післявоєнної миротворчої місії.

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Водночас, за її словами, спершу необхідно встановити справедливий і сталий мир, який би поважав міжнародне право.

На запитання Reuters, чи готова Швеція зробити свій внесок у миротворчі сили, Крістерссон відповів: "Ми візьмемо участь у цих переговорах, і, звичайно, це абсолютно можливо".

"Для цих сил має бути дуже чіткий мандат, і я не думаю, що ми зможемо його отримати, доки не просунемось далі в цих переговорах. Але Швеція, як правило, бере участь у зміцненні безпеки в нашій частині світу, тому я передбачаю, що ми будемо частиною цього процесу і цього разу", – зазначив він.

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Швеціямиротворці
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