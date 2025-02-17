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Война 2025

Швеция готова стать частью миротворческих сил в Украине - подтверждение премьера

Ирина КутелеваПонедельник, 17 февраля 2025, 12:21
Швеция готова стать частью миротворческих сил в Украине - подтверждение премьера
Ульф Кристерссон. фото Getty Images

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".

Источник: Кристерссон в комментарии Reuters, "Европейская правда"

Детали: Заявление министра перекликается со словами главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, которая также не исключила направления войск в Украину в составе любой послевоенной миротворческой миссии.

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В то же время, по ее словам, сначала необходимо установить справедливый и устойчивый мир, который бы уважал международное право.

На вопрос Reuters, готова ли Швеция сделать свой вклад в миротворческие силы, Кристерссон ответил: "Мы примем участие в этих переговорах, и, конечно, это абсолютно возможно".

"Для этих сил должен быть очень четкий мандат, и я не думаю, что мы сможем его получить, пока не продвинемся дальше в этих переговорах. Но Швеция, как правило, участвует в укреплении безопасности в нашей части мира, поэтому я предполагаю, что мы будем частью этого процесса и на этот раз", – отметил он.

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Предыстория:

Швециямиротворцы
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