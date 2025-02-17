Подвійна порція дронових санкцій: СБУ і ССО підірвали НПЗ і станцію "Кропоткінская" в РФ – джерело

В ніч на 17 лютого безпілотники Служби безпеки і оборони та Сил спецоперацій ЗСУ завітали до двох важливих підприємств РФ, які працюють на ворожий ВПК — Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская".

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: У районі Ільського НПЗ пролунало щонайменше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. В лютому 2024 року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 млн доларів США.

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Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС "Кропоткінская". Це — найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели із експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

Джерело УП нагадує, що нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонний комплекс Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам.