Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ – источник

В ночь на 17 февраля беспилотники Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ "посетили" два важных предприятия РФ, которые работают на вражеский ВПК - Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская".

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: В районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили даже местные власти. Этот завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале 2024 года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США.

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Второй успешной целью украинских беспилотников стала НПС "Кропоткинская". Это - крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России. В результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

Источник УП напоминает, что нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции РФ являются вполне законными целями. Они не только работают на оборонный комплекс России, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики РФ, которая финансирует войну благодаря нефтяным сверхприбылям.