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Война 2025

Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 12:46
Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию Кропоткинская в РФ – источник
скриншот

В ночь на 17 февраля беспилотники Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ "посетили" два важных предприятия РФ, которые работают на вражеский ВПК - Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская".

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: В районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили даже местные власти. Этот завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале 2024 года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США.

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Второй успешной целью украинских беспилотников стала НПС "Кропоткинская". Это - крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России. В результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

Источник УП напоминает, что нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции РФ являются вполне законными целями. Они не только работают на оборонный комплекс России, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики РФ, которая финансирует войну благодаря нефтяным сверхприбылям.

беспилотникиСБУССО
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