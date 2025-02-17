Зеленський: Україна нічого не знала про перемовини РФ і США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх

Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.

Джерело: Зеленський журналістам, коментуючи питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками РФ та США, цитує "Інтерфакс-Україна"

"Українська правда" змушена цитувати президента з інших медіаресурсів, оскільки її не допускають на зустрічі з журналістами в Офіс президента. Детальніше про ситуацію можна прочитати тут і отут.

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Пряма мова: "Україна не братиме (участі). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України (такими), які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати".

Деталі: Глава держави зазначив, що у цих перемовинах є двосторонній трек, " і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання". Зеленський додав, що про це говорили і раніше, однак лише тепер "стали говорити публічно".

За словам президента, його офіційний візит до Саудівської Аравії, який відбудеться 18 лютого "не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії".

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Зеленський додав, що запитає щодо у переговорів у спадкового принца, прем'єра-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Також президент повідомив, що під час свого візиту поставить питання про зниження цін на нафту і вважає, що це може зробити президент США Дональд Трамп.

Пряма мова: "Я не знаю, кому може вдатись знизити ціни. Вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший в цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що якщо він поставив ціль, він зможе".

Що передувало: Держсекретар США Марко Рубіо у понеділок 17 лютого прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.

За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться у вівторок 18 лютого.

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.