Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их

Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.

Источник: Зеленский журналистам, комментируя вопрос о переговорах в Саудовской Аравии между представителями РФ и США, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Украина не будет принимать (участия). Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины (такими), которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать".

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Детали: Глава государства отметил, что в этих переговорах есть двусторонний трек, "и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы". Зеленский добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали говорить публично".

По словам президента, его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится 18 февраля "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

Зеленский добавил, что спросит о переговорах у наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

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Также президент сообщил, что во время своего визита поставит вопрос о снижении цен на нефть и считает, что это может сделать президент США Дональд Трамп.

Прямая речь: "Я не знаю, кому может удаться снизить цены. Считаю, что самый большой ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет".

Что предшествовало: Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник 17 февраля прибыл в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине.

По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится во вторник 18 февраля.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.