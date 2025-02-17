Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 14:02
Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их
Зеленский. фото Getty Images

Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.

Источник: Зеленский журналистам, комментируя вопрос о переговорах в Саудовской Аравии между представителями РФ и США, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Украина не будет принимать (участия). Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины (такими), которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать".

Реклама:

Детали: Глава государства отметил, что в этих переговорах есть двусторонний трек, "и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы". Зеленский добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали говорить публично".

По словам президента, его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится 18 февраля "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

Зеленский добавил, что спросит о переговорах у наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

РЕКЛАМА:

Также президент сообщил, что во время своего визита поставит вопрос о снижении цен на нефть и считает, что это может сделать президент США Дональд Трамп.

Прямая речь: "Я не знаю, кому может удаться снизить цены. Считаю, что самый большой ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет".

Что предшествовало: Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник 17 февраля прибыл в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине.

По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится во вторник 18 февраля.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

ЗеленскийСШАпереговорыСаудовская Аравия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их
фотоЭкс-заместителю главреда "Страна.юа" Крюковой сожгли автомобиль
Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ – источник
В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
видеоПредседатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи
Энергетики отменили аварийные отключения в Украине
Все новости...
Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ – источник
ОВА: На Днепропетровщине в результате атаки дрона пострадали 5 человек
Зеленский: Келлог приедет 20 февраля и поедет со мной на фронт
Зеленский об ископаемых: вопрос в том, что Украина может получить
Последние новости
14:17
Зеленский об ископаемых: вопрос в том, что Украина может получить
14:16
Документальная лента Сенцова, снятая во время боя, выходит в прокат
14:15
Зеленский: Келлог приедет 20 февраля и поедет со мной на фронт
14:15
Инвесторы делают ставку на рост военных расходов: оборонные компании ЕС дорожают
14:02
Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их
14:02
видеоПорошенко о желании снова стать президентом: Меня не так поняли
13:58
Директора казино Pin-Up отправили на два месяца под стражу - СМИ
13:55
теннисКостюк на месте, Свитолина потеряла несколько позиций в обновленном рейтинге WTA
13:52
В Киеве СБУ задержала женщину, которая помогла оккупантам депортировать 6-х украинских детей
13:44
В Турции не исключили "неприятные решения" относительно территорий Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: