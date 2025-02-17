Зеленський: Події в Мюнхені прискорили Європу, і це позитив

Президент Володимир Зеленський вважає, що Мюнхенська конференція дала Європі імпульс і пришвидшила важливі для України процеси.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Мені всі сказали, що те, що відбулося зараз в Мюнхені, пришвидшило абсолютно все. І та швидка Америка, яка дуже швидка… швидка всюди. І мені здається, не вистачало швидкості Європі".

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Деталі: Зеленський сказав, що бачить позитив у "прискоренні" процесів, яке задали події на Мюнхенській конференції з безпеки.

Одним з проявів цього швидшого темпу він назвав саміт лідерів, який скликає у Парижі президент Франції Емманюель Макрон.

"Обов'язково буде звіт того, що вони пропонують, як вони це бачать. Тобто все пришвидшилось дуже сильно", – зазначив Володимир Зеленський.

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Він додав, що Мюнхенська конференція змінила і "сигнали України". "Я вважаю, що Україна це зробила, це була головна моя місія. І я вважаю, що ми цю місію виконали", – сказав він.

Нагадаємо:

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у підписанні угоди зі США щодо використання природних копалин, але лише після її доопрацювання, щоб вона враховувала ключові інтереси країни.

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