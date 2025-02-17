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Війна 2025

Зеленський: Події в Мюнхені прискорили Європу, і це позитив

Марія Ємець, Українська правдаПонеділок, 17 лютого 2025, 14:59
Зеленський: Події в Мюнхені прискорили Європу, і це позитив
Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції, фото: Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський вважає, що Мюнхенська конференція дала Європі імпульс і пришвидшила важливі для України процеси.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Мені всі сказали, що те, що відбулося зараз в Мюнхені, пришвидшило абсолютно все. І та швидка Америка, яка дуже швидка… швидка всюди. І мені здається, не вистачало швидкості Європі".

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Деталі: Зеленський сказав, що бачить позитив у "прискоренні" процесів, яке задали події на Мюнхенській конференції з безпеки. 

Одним з проявів цього швидшого темпу він назвав саміт лідерів, який скликає у Парижі президент Франції Емманюель Макрон. 

"Обов'язково буде звіт того, що вони пропонують, як вони це бачать. Тобто все пришвидшилось дуже сильно", – зазначив Володимир Зеленський.

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Він додав, що Мюнхенська конференція змінила і "сигнали України". "Я вважаю, що Україна це зробила, це була головна моя місія. І я вважаю, що ми цю місію виконали", – сказав він.

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Зеленськийросійсько-українська війна
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