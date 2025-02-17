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Война 2025

Зеленский: События в Мюнхене ускорили Европу, и это позитив

Мария Емец, Украинская правдаПонедельник, 17 февраля 2025, 14:59
Зеленский: События в Мюнхене ускорили Европу, и это позитив
Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции, фото: Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что Мюнхенская конференция дала Европе импульс и ускорила важные для Украины процессы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Мне все сказали, что то, что произошло сейчас в Мюнхене, ускорило абсолютно все. И та быстрая Америка, которая очень быстрая ... быстрая везде. И мне кажется, не хватало скорости Европе".

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Детали: Зеленский сказал, что видит позитив в "ускорении" процессов, которое задали события на Мюнхенской конференции по безопасности. 

Одним из проявлений этого быстрого темпа он назвал саммит лидеров, который созывает в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон. 

"Обязательно будет отчет того, что они предлагают, как они это видят. То есть все ускорилось очень сильно", – отметил Владимир Зеленский.

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Он добавил, что Мюнхенская конференция изменила и "сигналы Украины". "Я считаю, что Украина это сделала, это была главная моя миссия. И я считаю, что мы эту миссию выполнили", – сказал он.

Напомним:

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Зеленскийроссийско-украинская война
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