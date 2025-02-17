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Війна 2025

Зеленський у вівторок вирушить до Туреччини на зустріч з Ердоганом

Іванна Костіна, Євген КізіловПонеділок, 17 лютого 2025, 16:03
Зеленський у вівторок вирушить до Туреччини на зустріч з Ердоганом
архівне фото: Getty Images

Український президент Володимир Зеленський 18 лютого відвідає Туреччину, щоб зустрітися там з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk

Деталі: Зеленський відвідає Туреччину з офіційним візитом на запрошення Ердогана.

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Щодо візиту президента України до Туреччини директор департаменту комунікацій Офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив: "Під час зустрічей будуть розглянуті всі аспекти відносин стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною та обговорюватимуться кроки, які необхідно здійснити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами".

"Також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань в рамках візиту", – додав він.

Зеленський, який минулого тижня взяв участь у 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, розповів про свої заплановані закордонні візити на пресконференції, яку він там провів, заявивши, що після контактів в ОАЕ він поїде до Саудівської Аравії та Туреччини.

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За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США в Саудівській Аравії  відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у майбутніх переговорах російської та американської сторін у Саудівській Аравії.

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни. 

ЗеленськийЕрдоганТуреччина
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