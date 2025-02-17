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Война 2025

Зеленский во вторник отправится в Турцию на встречу с Эрдоганом

Иванна Костина, Евгений КизиловПонедельник, 17 февраля 2025, 16:03
Зеленский во вторник отправится в Турцию на встречу с Эрдоганом
архивное фото: Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский 18 февраля посетит Турцию, чтобы встретиться там с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk

Детали: Зеленский посетит Турцию с официальным визитом по приглашению Эрдогана.

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По поводу визита президента Украины в Турцию директор департамента коммуникаций Офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил: "Во время встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и будут обсуждаться шаги, которые необходимо осуществить для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами".

"Также состоится обмен мнениями относительно последних событий в Украине и других региональных и глобальных вопросов в рамках визита", – добавил он.

Зеленский, который на прошлой неделе принял участие в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о своих запланированных зарубежных визитах на пресс-конференции, которую он там провел, заявив, что после контактов в ОАЭ он поедет в Саудовскую Аравию и Турцию.

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По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США в Саудовской Аравии состоится во вторник, 18 февраля.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в предстоящих переговорах российской и американской сторон в Саудовской Аравии.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

ЗеленскийЭрдоганТурция
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