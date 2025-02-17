Окупанти за тиждень 8 разів намагалися закріпитися на островах біля Херсона – невдало

Минулого тижня російські окупанти вісім разів намагалися штурмувати в районі Херсона, Сили оборони відбили ці спроби, знищивши 135 військовослужбовців та 53 одиниць техніки.

Джерело: речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль, відео брифінгу в Telegram-каналі Херсонської обласної адміністрації

Пряма мова: "Ворог не відмовляється від своїх намірів закріпитися в острівній зоні в гирлі річки Дніпро. Зокрема, минулого тижня було зафіксовано вісім спроб штурмових дій. Всі спроби окупантів були відбиті українськими захисниками. Втрати ворога склали: вбитими та пораненими 135 російських загарбників. Також було знищено 53 одиниці озброєння та військової техніки".

Реклама:

Деталі: За словами Дрогаля, всього за період 10 по 16 лютого російські окупанти здійснили 551 обстріл позицій українських захисників та цивільної інфраструктури в районі відповідальності ОТУ "Херсон". Крім того, загарбники завдали два авіаудари та один ракетний удар.

Окупанти активно продовжують застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 1965 застосувань БПЛА. З них 814 – в межах Херсонської громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1562 БпЛА-FPV. У тому числі в межах Херсонської громади – 744 БпЛА- FPV.