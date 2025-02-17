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Война 2025

Оккупанты за неделю 8 раз пытались закрепиться на островах возле Херсона – неудачно

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 16:23
Оккупанты за неделю 8 раз пытались закрепиться на островах возле Херсона – неудачно
Херсон на карте Deep State. скриншот

На прошлой неделе российские оккупанты восемь раз пытались штурмовать в районе Херсона, Силы обороны отбили эти попытки, уничтожив 135 военнослужащих и 53 единиц техники.

Источник: спикер оперативно-тактической группировки "Херсон" лейтенант Павел Дрогаль, видео брифинга в Telegram-канале Херсонской областной администрации

Прямая речь: "Враг не отказывается от своих намерений закрепиться в островной зоне в устье реки Днепр. В частности, на прошлой неделе было зафиксировано восемь попыток штурмовых действий. Все попытки оккупантов были отбиты украинскими защитниками. Потери врага составили: убитыми и ранеными – 135 российских захватчиков, также были уничтожены 53 единицы вооружения и военной техники".

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Детали: По словам Дрогаля, всего за период 10 по 16 февраля российские оккупанты совершили 551 обстрел позиций украинских защитников и гражданской инфраструктуры в районе ответственности ОТГ "Херсон". Кроме того, захватчики нанесли два авиаудара и один ракетный удар.

Оккупанты активно продолжают применять БПЛА различных типов и модификаций. Всего было зафиксировано 1965 применений БПЛА. Из них 814 – в пределах Херсонской общины. С помощью систем радиоэлектронной борьбы было уничтожено или подавлено 1562 БпЛА-FPV. В том числе в пределах общины – 744 БпЛА- FPV.

Херсон
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