ЗМІ: Німеччина проти відправки військ в Україну без залучення США

Німеччина виступає проти потенційного розгортання миротворчої місії в Україні за участю європейських країн, якщо в ній не братимуть участь Сполучені Штати.

Джерело: джерело в німецькому уряді агентству AFP, "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника AFP, Берлін виступає проти відправки військ в Україну для потенційної майбутньої європейської миротворчої місії, якщо вона буде "без повного залучення США".

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"Ми не будемо брати участь у сценаріях, в яких європейська та американська політика безпеки розходяться, наприклад, якщо європейські солдати будуть розгорнуті без повного залучення США", – пояснило джерело.

США раніше публічно допустили можливість розгортання в Україні миротворців для контролю за потенційним "перемирʼям", але заявляли, що американські війська не братимуть участі в такій місії.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.

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А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі миротворчих сил "абсолютно можлива".