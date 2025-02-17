СМИ: Германия против отправки войск в Украину без привлечения США

Германия выступает против потенциального развертывания миротворческой миссии в Украине с участием европейских стран, если в ней не будут участвовать Соединенные Штаты.

Источник: источник в немецком правительстве агентству AFP, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника AFP, Берлин выступает против отправки войск в Украину для потенциальной будущей европейской миротворческой миссии, если она будет "без полного привлечения США".

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"Мы не будем участвовать в сценариях, в которых европейская и американская политика безопасности расходятся, например, если европейские солдаты будут развернуты без полного вовлечения США", – пояснил источник.

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля над потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

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А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".