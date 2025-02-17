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Війна 2025

У Молдові спростували слова Зеленського про чисельність військ РФ у Придністров'ї

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 17 лютого 2025, 16:59
У Молдові спростували слова Зеленського про чисельність військ РФ у Придністров'ї
фото: Getty Images

У молдовському уряді заявили, що президент України назвав неправильну кількість російських військових у Придністров’ї у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції. Водночас точну цифру Кишинів не знає.

Джерело: заява Бюро реінтеграції, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Головна консультантка аналітично-інформаційного відділу Бюро реінтеграції Маріана Сари зазначила, що Зеленський у своїй промові навів цифри з угоди, підписаної у 1998 році в Одесі, що стосувалася скорочення кількості російських військових у так званій зоні безпеки, а не актуальних даних про кількість російських військових у Придністров’ї. 

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Зеленський у своєму виступі згадав, що РФ під час повномасштабної війни вивела з Придністров’я частину контингенту, і якщо раніше там було 5500-6000 військових, тепер це 2500. 

Представниця Бюро реінтеграції додала, що зараз в уряді Молдови не мають точних цифр щодо російського контингенту у Придністров’ї, але готують офіційний коментар з цього приводу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає, що зараз склався такий міжнародний контекст, який може призвести до виведення російських військ з Придністров’я. На його думку, це питання може стати частиною переговорів щодо України.

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Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статті "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я".

МолдоваПридністров'яЗеленськийРосія
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