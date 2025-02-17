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Война 2025

В Молдове опровергли слова Зеленского о численности войск РФ в Приднестровье

Мария Емец, Евгений КизиловПонедельник, 17 февраля 2025, 16:59
В Молдове опровергли слова Зеленского о численности войск РФ в Приднестровье
фото: Getty Images

В молдавском правительстве заявили, что президент Украины назвал неправильное количество российских военных в Приднестровье в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время точную цифру Кишинев не знает.

Источник: заявление Бюро реинтеграции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Главный консультант аналитически-информационного отдела Бюро реинтеграции Мариана Сары отметила, что Зеленский в своей речи привел цифры из соглашения, подписанного в 1998 году в Одессе, касающегося сокращения количества российских военных в так называемой зоне безопасности, а не актуальных данных о количестве российских военных в Приднестровье.

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Зеленский в своем выступлении упомянул, что РФ во время полномасштабной войны вывела из Приднестровья часть контингента, и если раньше там было 5500-6000 военных, теперь это 2500.

Представительница Бюро реинтеграции добавила, что сейчас в правительстве Молдовы не имеют точных цифр относительно российского контингента в Приднестровье, но готовят официальный комментарий по этому поводу.

Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что сейчас сложился такой международный контекст, который может привести к выводу российских войск из Приднестровья. По его мнению, этот вопрос может стать частью переговоров по Украине.

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О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статье "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".

МолдоваПриднестровьеЗеленскийРосcия
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