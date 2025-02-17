Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Постпред РФ в ООН: Прихід Трампа приніс шанс на закінчення гарячої фази "українського конфлікту"

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 лютого 2025, 18:07
Постпред РФ в ООН: Прихід Трампа приніс шанс на закінчення гарячої фази українського конфлікту
Василь Небензя. фото Getty Images

Постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що з приходом до влади в США республіканської адміністрації "з'явилися шанси, що гаряча фаза української кризи незабаром може закінчитися".

Джерело: Небензя на засіданні Радбезу ООН, цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости", "Коммерсантъ"

Пряма мова Небензі: "З приходом до влади в США республіканців з'явилися шанси на те, що "гаряча фаза" української кризи може незабаром закінчитися".

Реклама:

Деталі: "РИА Новости" також повідомляє, що постпред РФ заявив, що "Україна безповоротно втратила не тільки Крим, а й ДНР, ЛНР, Херсонську та Запорізьку області".

У своїй промові Небензя також окреслив умови Росії для врегулювання війни, яку назвав "конфліктом". За його словами, майбутня Україна має бути "демілітаризованою, нейтральною державою, яка не входить до жодних блоків і альянсів".

Дипломат наголосив, що припинення вогню і замороження "українського конфлікту" не є гарантіями його врегулювання.

Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Спецпосланник Трампа: Ніхто не навʼязуватиме Україні "мирну угоду"
У вівторок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Переселенці почали отримувати компенсації за знищене житло і купувати квартири
ВІДЕОУ школі Києва показали сценку з побиттям військового ТЦК: випадок розслідує спеціальна комісія
Зеленський: Україна нічого не знала про перемовини РФ і США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх
відеоПорошенко про бажання знову стати президентом: Мене не так зрозуміли
Усі новини...
Росія
У Молдові спростували слова Зеленського про чисельність військ РФ у Придністров'ї
У Києві СБУ затримала жінку, яка допомогла окупантам депортувати 6-х українських дітей
У Кремлі заявили, що на зустріч із представниками США полетять Лавров і Ушаков
Останні новини
20:51
ФОТОРідкісний воєнний лист з автентичним підписом Джорджа Вашингтона виставлено на продаж
20:49
Комуналка, зв'язок, ресторани: як українці використали 6,7 мільярда Нацкешбека та єПідтримки
20:29
На Львівщині двоє невідомих поранили військового ТЦК
20:17
"Складна клінічна ситуація": у Ватикані повідомили про стан здоровʼя Папи Римського
20:15
Міноборони реформує правила передоплати за озброєння: що зміниться
20:07
Бенефіс Швейцарії на чемпіонаті світу, невдача Шиффрін у слаломі. Підсумки лижного тижня
19:57
Контррозвідка Латвії: участь Білорусі у війні в Україні малоймовірна
19:50
Спецпосланник Трампа: Ніхто не навʼязуватиме Україні "мирну угоду"
19:47
У Києві можуть відкрити рух Південним мостом для всіх
19:38
фотоЧерез атаки росіян по Куп’янщині постраждали 4 людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: