Постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що з приходом до влади в США республіканської адміністрації "з'явилися шанси, що гаряча фаза української кризи незабаром може закінчитися".

Джерело: Небензя на засіданні Радбезу ООН, цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости", "Коммерсантъ"

Пряма мова Небензі: "З приходом до влади в США республіканців з'явилися шанси на те, що "гаряча фаза" української кризи може незабаром закінчитися".

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Деталі: "РИА Новости" також повідомляє, що постпред РФ заявив, що "Україна безповоротно втратила не тільки Крим, а й ДНР, ЛНР, Херсонську та Запорізьку області".

У своїй промові Небензя також окреслив умови Росії для врегулювання війни, яку назвав "конфліктом". За його словами, майбутня Україна має бути "демілітаризованою, нейтральною державою, яка не входить до жодних блоків і альянсів".

Дипломат наголосив, що припинення вогню і замороження "українського конфлікту" не є гарантіями його врегулювання.